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Банк профинансирует на 322 млн рублей строительство жилья в Перми

Банк профинансирует на 322 млн рублей строительство жилья в Перми

27 июля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 322 млн рублей строительство ЖК «Ново-Яблочково» в Перми. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Зардон-групп».

По информации пресс-службы, средства проектного финансирования будут направлены на строительство одного из трех 18-этажных домов в жилом комплексе на 160 квартир. На первом этаже новостройки разместится коммерческая инфраструктура.

Как отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина, партнерами банка в Пермском крае являются семь застройщиков. Суммарная площадь их проектов превышает 110 тыс. кв. метров.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Пермском крае по эскроу возводится 53% новостроек (703 тыс. кв. метра). Всего в регионе строится 1,322 млн «квадратов» жилья.

 

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