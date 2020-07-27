Стартует первый этап мероприятий по обновлению улично-дорожной сети поселка Коммунарка для обслуживания открытой в прошлом году одноименной станции метро. В ходе него дорожники реконструируют улицу Фитаревская длиной около 300 метров, оборудовав проезжую часть для движения общественного транспорта.

«Реализация проекта в целом, которая включает себя 3 этапа, позволит обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией метро и существующей улично-дорожной сетью, а также существенно снизить загруженность автомобильных дорог в поселке», ‒ рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. «Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около 2 с половиной километров. Завершить все работы планируется до конца 2021 года», ‒ отметил глава столичного ведомства.

Работы в рамках первого этапа выполнит генеральный подрядчик ЗАО «Доринж-39». Государственный заказчик – ГКУ города Москвы «Москворечье».

Помимо Фитаревской, в Коммунарке реконструируют улицы Ясная и Сосенский Стан. Между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра, появится новая магистральная улица районного значения длиной 470 метров. Также будут оборудованы дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов.

На одном из этапов строительства улица Сосенский Стан будет продлена от улицы Лазурная до улицы Александры Монаховой и далее – от Лазурной до планируемой в перспективе автодороги «МКАД – Коммунарка – Остафьево». Улицу Ясная продлят до станции метро «Коммунарка». Здесь дорожники оборудуют отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

На всех возведенных участках строители заменят и, где необходимо, вновь установят наружное освещение, соорудят дождевую канализацию, оборудуют дороги тротуарами. На улицах появятся 6 новых светофоров и 5 автобусных остановок. После окончания строительно-монтажных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Всего согласно адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.