АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит надежность электроснабжения 3 детских садов Электростали в рамках инвестиционной программы. Согласно ей работники компании планируют проложить кабельные линии на улицах Мира, Первомайская и Трудовая. По завершению работ повысится качество подачи электроэнергии в детские дошкольные учреждения № 7, 56, 29.



В рамках инвестиционной программы силами Электростальского производственного отделения АО «Мособлэнерго» в текущем году проведётся реконструкция распределительного устройства, расположенного на улице Карла Маркса. Работники заменят на объекте устаревшее оборудование, что впоследствии приведет к бесперебойному электроснабжению потребителей.



АО «Мособлэнерго» в Электростали реализует и программу капитального ремонта. В ее рамках планируется замена участка кабельной линии, которая питает городскую канализационную насосную станцию и многоквартирные дома. Также запланирован капремонт кабельных линий 0,4 кВ на улицах Николаева и Советская.