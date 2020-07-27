Глава Минстроя России находится с рабочей поездкой в Оренбурге

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером осмотрел в Оренбурге объекты национального проекта «Жильё и городская среда» - новые комплексные жилые застройки областного центра. Также министр побывал на стройплощадке областной детской больницы на улице Гаранькина – самом крупном социальном проекте региона за последние 20 лет. Под строительство больницы отведено 15 гектаров, общая площадь комплекса зданий составляет 49,5 тысячи квадратных метров.



В Северо-Восточном жилом микрорайоне Оренбурга Владимир Якушев и Денис Паслер посетили строящийся ЖК «Акварель», оценили ход строительства новой школы, рассчитанной на 1135 учеников.

«У региональной команды много проектов и наработок в сфере жилищной застройки и формирования комфортной городской среды. Наращивание темпов жилищного строительства – один из основных вопросов повестки сегодняшнего дня. Президент России обозначил нам горизонт планирования до 2030 года. И чтобы к 2024 году выйти на показатель в 100 миллионов квадратных метров жилья, нам нужно больше строящихся площадок: комфортных и обеспеченных социальной инфраструктурой», - подчеркнул глава Минстроя России.

Застройка СВЖР Оренбурга – один из наиболее ярких примеров комплексного освоения территории. В период с 1999 по 2020 год здесь введено в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья. На обеспечение территории инженерными коммуникациями и социальными объектами направлялись средства господдержки по программе стимулирования жилищного строительства. Так, было построено 18 километров автомобильных дорог (пр. Северный, ул. Салмышская, ул. Гаранькина, ул. Высотная, ул. Поляничко, ул. Инверторная, ул. Братьев Хусаиновых, ул. Саморядова) и 2 детских сада (в 17 и 19 микрорайонах).



Также Владимир Якушев посетил набережную р. Урал - объект реконструируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь идут работы по благоустройству участка от Паромного переулка до автомобильного моста: в этом году запланировано устройство зоны отдыха и детских площадок для разных возрастных групп, беговых и велосипедных дорожек, спортивной площадки и пляжной зоны, а также парковки. После завершения всех плановых работ общая протяжённость благоустроенного участка западной набережной Урала составит 1,1 км. На 2021 год запланированы работы на участке от пешеходного моста до улицы Красная площадь.



Помимо набережной главе Минстроя России представили проекты благоустройства площади им. Ленина и парка Железнодорожников.