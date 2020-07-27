Выдано разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса с детским образовательным центром на юго-западе Москвы, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Объект возведут на Большой Черемушкинской улице, вл. 25 (ЮЗАО, Котловка) за счет инвестора. Разрешение оформлено со сроком действия до 23 января 2024 года.

Жилой комплекс переменной этажности общей площадью 72,4 тыс. кв. метров рассчитан на 662 квартиры, в том числе с террасами. ЖК будет состоять из двух многоэтажных секций, объединенных одноэтажным вестибюлем и подземной трехуровневой автостоянкой на 420 машин. Помимо квартир, в зданиях разместятся детский образовательный центр, магазины, аптека, химчистка, фитнес-центр, кафе, кладовые для жильцов. В детском образовательном центре откроются залы для занятий хора и оркестра, помещения для занятий пением, кабинеты теоретических занятий, администрации, охраны.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут площадки для игр детей, спорта и отдыха, устроят пешеходные зоны с покрытием из плитки и проезды. Кроме того, установят шумозащитный экран.