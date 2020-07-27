ОКЛ беспокоит кабельщиков.
27 июля 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: БЕЛОЯРСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
На энергоблоке № 3 Белоярской АЭС с реактором БН-600 в короткие сроки реализован ключевой этап модернизации системы ввода измерительных сигналов в информационно-вычислительную систему (ИВС). ИВС обеспечивает информацией о состоянии оборудования и процессов оперативный и инженерно-технический персонал энергоблока.
В период с апреля до июля 2020 года, несмотря на затруднения, связанные с противоэпидемическим режимом, выполнены монтаж и наладка оборудования, разработаны программы сбора и обработки новых измерительных трактов и произведён сбор данных с более чем 4,5 тысяч аналоговых и дискретных измерительных каналов.
Новая система представлена для испытаний государственному центру испытаний средств измерений УНИИМ – филиал «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Результатом станет выдача свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки.
Модернизация системы ввода сигналов ИВС проведена в рамках принятого Россией курса на импортозамещение. Ранее на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС действовала подобная система немецкого производства, однако в условиях современной международной обстановки её решено было заменить на систему отечественного производства.
«Модернизация позволит продлить срок эксплуатации ИВС энергоблока № 3 на неограниченное время, что имеет особое значение в связи с подготовкой к дальнейшему продлению срока эксплуатации этого энергоблока на период до 2040 года», - отметил заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Белоярской АЭС Пётр Говоров.
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