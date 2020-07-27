На энергоблоке № 3 Белоярской АЭС с реактором БН-600 в короткие сроки реализован ключевой этап модернизации системы ввода измерительных сигналов в информационно-вычислительную систему (ИВС). ИВС обеспечивает информацией о состоянии оборудования и процессов оперативный и инженерно-технический персонал энергоблока.

В период с апреля до июля 2020 года, несмотря на затруднения, связанные с противоэпидемическим режимом, выполнены монтаж и наладка оборудования, разработаны программы сбора и обработки новых измерительных трактов и произведён сбор данных с более чем 4,5 тысяч аналоговых и дискретных измерительных каналов.

Новая система представлена для испытаний государственному центру испытаний средств измерений УНИИМ – филиал «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Результатом станет выдача свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики поверки.

Модернизация системы ввода сигналов ИВС проведена в рамках принятого Россией курса на импортозамещение. Ранее на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС действовала подобная система немецкого производства, однако в условиях современной международной обстановки её решено было заменить на систему отечественного производства.