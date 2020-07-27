Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство напорного нефтепровода в ходе второго этапа обустройства Окуневского участка недр в Удмуртской Республике. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Окуневский участок недр, извлекаемые запасы нефти которого составляют около 852 тыс. тонн, расположен в Сарапульском и Каракулинском районах Удмуртской Республики, в 100 км от Ижевска. Его разработку ведет ООО «Окуневское», входящее в структуру ПАО «НК РуссНефть». Строительство линейной инфраструктуры для транспорта нефти пройдет в рамках второго этапа обустройства Окуневского участка.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на территории месторождения напорного нефтепровода общей протяженностью 14,25 км. Проектируемый нефтепровод предназначен для транспорта нефтежидкостной смеси от узла подключения на установке предварительного сброса воды Окуневского участка недр до узла подключения в нефтесборный коллектор Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. По результатам расчета рабочее давление нефтепровода принято 4 МПа. Его производительность - 3600 куб. м нефти в сутки с учетом обводненности до 59 %. В конечной точке нефтепровода установят камеру приема очистного устройства.

Трассу нефтепровода проложат в Каракулинском и Сарапульском районе Удмуртской Республики, при этом она будет пересекать водные преграды, автодороги, надземные и подземные коммуникации. Переходы через водные преграды выполнят методом горизонтально-направленного бурения: нефтепровод будет уложен в защитные футляры из стальных труб. Через категорируемые автодороги нефтепровод проведут закрытым способом в защитных футлярах. Через полевые и лесные грунтовые автодороги нефтепровод проложат открытым способом, без защитного футляра.

Генеральный проектировщик – ООО «Трансэнергострой».

Фото: ПАО «НК РуссНефть»