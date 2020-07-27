Российскую транспортную отрасль всегда отличал высокий уровень электрификации. Так, на постоянном и переменном токе работает около 51% всей сети железных дорог – 43,4 тыс. км, что позволяет нашей стране занимать второе место в мире после КНР, где электрифицировано 55,8 тыс. км железнодорожных путей. Доля электрического транспорта во внутригородском сообщении в прошлом значительно превышала показатели западных стран, и до недавнего времени Россия была абсолютным мировым лидером по сборке троллейбусов и трамваев.

Переход транспорта на электротягу – популярный мировой тренд, и полное оснащение парка электротягой потребует увеличения мощностей генерации. Чтобы обеспечить электрификацию транспорта, необходимо будет нарастить выработку электроэнергии примерно на 2% в год. Сегодня ее объем компенсируется частично за счет возобновляемых источников генерации – к традиционным электростанциям подключаются солнечные и ветряные.



Безусловно, некоторые тяговые подстанции и контактные сети нуждаются в модернизации. И на многих из них уже проводится замена оборудования и внедрение цифровых технологий. Например, в 2020 году на Забайкальской железной дороге будет проведен капитальный ремонт 102 км линий электропередачи и трех тяговых подстанций – Тарбагатай, Михайло-Чесноковская и Аячи, которые передают электроэнергию в контактную сеть Транссибирской магистрали. Реконструкция тяговой подстанции Надеждинская происходит без остановки движения поездов благодаря применению новой технологии: включение двух трансформаторов тяговой подстанции одновременно для параллельной работы.



Сегодня практически каждая крупная энергокомпания имеет собственные технологические наработки для цифровизации своих объектов, что позволит вывести энергетику на качественно новый уровень функционирования и управления.

Автор: Артем Евланов, генеральный директор ООО «ИНТЭК-Строй»