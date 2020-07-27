Частные инвесторы планируют вложить более 2,6 миллиардов рублей в создание особой экономической зоны в Ковровском районе. Еще более 790 миллионов могут вложить в создание инфраструктуры территории.

По информации пресс-службы «Белого дома», в зоне планируется создать более 500 новых рабочих мест к 2029 году. Эти данные были озвучены на выездном заседании по вопросам реализации проекта создания ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1» и города Доброград.

— Заявку на создание особой экономической зоны «Доброград-1» в Министерство экономического развития РФ подал Губернатор Владимир Сипягин. Потенциальные резиденты ОЭЗ планируют развернуть там производства пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, а также деталей для машиностроительной отрасли. Под новую инвестиционную площадку будут построены объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, — сообщили в пресс-службе администрации.

В Доброграде благодаря современным технологиям и передовой урбанистке создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека.

— В основе концепции – современная городская инфраструктура при сохранении красоты местной природы и хорошей экологии, качественное и доступное жильё, создание новых рабочих мест и благоприятных условий для ведения бизнеса. При этом вся инфраструктура создается за счёт частных инвестиций, – подчеркнул Александр Ремига.

Ожидается, что к 2034-му году население Доброграда составит около 47 тысяч человек.