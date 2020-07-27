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На станции Тайбола удлинят приемоотправочные пути

На станции Тайбола удлинят приемоотправочные пути

27 июля 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на проведение работ, которые пройдут в ходе строительства вторых железнодорожных путей общего пользования на участке Мурманск – Петрозаводск. По итогам государственной экспертизы выданы положительные заключения. 

Для возможности приема и отправления поездов унифицированной составности в 71 вагон, принятой на сети железных дорог России общего пользования, на станции Тайбола Октябрьской железной дороги предусмотрено удлинение приемоотправочных путей до полезной длины в 1050 м. В проектной документации, одобренной Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, представлены технические решения по путевой части, связанные с удлинением приемоотправочных путей станции, в том числе строительство нового приемоотправочного пути № 4, реконструкция верхнего строения и земляного полотна приемоотправочного пути № 2, который в перспективе должен стать частью второго главного пути на участке. Кроме того, на станции построят пост электрической централизации, пассажирскую платформу иные технологические здания и сооружения, выполнят систему электрообогрева стрелочных переводов. 

По завершению работ полезная длина приемоотправочных путей станции увеличится с 785-988 м до 1050-1070 м. На станции Тайбола сохранится характер работы и функции обгонного пункта: здесь будет выполняться безостановочный пропуск поездов четного и нечетного направлений по главным путям с возможностью обгона поездов длиной не менее 71 условного вагона. 

Застройщик и источник финансирования объекта – ОАО «Российские железные дороги». Проектная документация подготовлена Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». 

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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