На станции Тайбола удлинят приемоотправочные пути

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на проведение работ, которые пройдут в ходе строительства вторых железнодорожных путей общего пользования на участке Мурманск – Петрозаводск. По итогам государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Для возможности приема и отправления поездов унифицированной составности в 71 вагон, принятой на сети железных дорог России общего пользования, на станции Тайбола Октябрьской железной дороги предусмотрено удлинение приемоотправочных путей до полезной длины в 1050 м. В проектной документации, одобренной Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, представлены технические решения по путевой части, связанные с удлинением приемоотправочных путей станции, в том числе строительство нового приемоотправочного пути № 4, реконструкция верхнего строения и земляного полотна приемоотправочного пути № 2, который в перспективе должен стать частью второго главного пути на участке. Кроме того, на станции построят пост электрической централизации, пассажирскую платформу иные технологические здания и сооружения, выполнят систему электрообогрева стрелочных переводов.

По завершению работ полезная длина приемоотправочных путей станции увеличится с 785-988 м до 1050-1070 м. На станции Тайбола сохранится характер работы и функции обгонного пункта: здесь будет выполняться безостановочный пропуск поездов четного и нечетного направлений по главным путям с возможностью обгона поездов длиной не менее 71 условного вагона.

Застройщик и источник финансирования объекта – ОАО «Российские железные дороги». Проектная документация подготовлена Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Фото: Лев Федосеев/ТАСС