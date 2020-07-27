Консорциум французской компании EDF Renewables и китайской компании Jinko Power Technology Co., Ltd выиграл тендер на строительство солнечной фотоэлектрической станции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 27 июля сообщает сайт компании EDF.

Будущая солнечная фотоэлектрическая станция будет расположена в районе Аль-Дхафра, в 35 километрах к югу от города Абу-Даби. Ее мощность составит 2 ГВт. Это будет крупнейшая в мире солнечная электростанция.

Станция будет самой крупной станцией в мире, использующей двухфазные солнечные панели. Эти панели не только преобразуют прямой свет в электричество, но используют отраженный свет, падающий на обратную сторону панели, что сильно повышает КПД панелей.

Компания Emirates Water and Electric Company (EWEC), которая является основной компанией по снабжению водой и электричеством в ОАЭ, объявила тендер на строительство солнечной электростанции. В рамках тендера консорциум EDF Renewables — Jinko Power предложили самую лучшую цену за киловатт-час электроэнергии. В предложении консорциума заявлена цена в 1,35 доллара США за 1 киловатт-час.

Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). EDF Renewables и Jinko Power получат по 20% акций электростанции. Оставшиеся 60% акций электростанции будут принадлежать TAQA и Masdar, двум основным игрокам в электроэнергетическом секторе в Абу-Даби.

На этой неделе было подписано соглашение с EWEC сроком 30 лет на закупку электроэнергии у новой солнечной электростанции. Начало строительства солнечной фотоэлектрической станции запланировано на конец 2020 года, а ввод ее в эксплуатацию в 2022 году. Проект строительства создаст примерно 4000 рабочих мест для ОАЭ.

«Мы очень гордимся тем, что выиграли тендер на крупнейший в мире проект по солнечной энергии в Аль-Дхафре. Этот успех отражает качество нашей конкурсной заявки, представленной EWEC в партнерстве с Jinko Power», — заявил Бруно Бенсассон главный исполнительный директор EDF Renewables.

В свою очередь президент международного бизнеса Jinko Power г-н Чарльз Бай добавил, что данный проект знаменует собой новую веху в развитии возобновляемых источников энергии.