Вышку сотовой связи в селе построил 14-летний школьник

Девятиклассник Юрий Крысов построил вышку сотовой связи. Юного жителя села Песцы Чановского района Новосибирской области подтолкнула на это мечта о музыкальной карьере.

«Комсомольская правда» пишет, по рассказу подростка, в селе мобильный интернет очень низкого качества, а оптоволоконный кабель стоит около 1 млн рублей. «Для деревни из 60 дворов деньги нереальные». Школьник решил проблему с помощью своих односельчан. Они построили десятиметровую антенну из стальных прутьев. Юрий расположил на ее верхушке модем, установив внизу роутер и маршрутизатор с проводами.

Он пояснил, роутер ловит сигнал и передает его по кабелю к трем домам. Если будет маршрутизатор большей мощности, то получится подключить больше домов. Стоимость всей конструкции составила всего 5 000 рублей.

Школьнику необходим быстрый интернет, чтобы выкладывать в сеть видео – он мечтает о певческой карьере и хочет отправлять свои песни на онлайн-конкурсы.

Фото: предоставлено Юрием Крысовым