Производство экранопланов планируют создать в Хабаровском крае

Компания ООО «ЭО «ОРИОН» планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре. Содействие проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.



В настоящее время обсуждается создание головного образца экраноплана вместимостью до 50 пассажиров, его опытная эксплуатация и сертификация с последующей организацией серийного производства (до 15 штук машин в год), а также организация коммерческой эксплуатации на маршрутах по территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Как пояснили представители компании, в перспективе возможен экспорт созданных машин.

«Предварительно был проведен анализ возможности применения различных транспортных средств на существующих маршрутах и подтверждена целесообразность применения экраноплана «Орион-20М» на существующих маршрутах. Для запуска проекта будет создана специальная компания. Сейчас обсуждается возможность поддержки проекта со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока. Для этого идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Наше Агентство готово оказать инвесторам содействие в подборе мер государственной и региональной поддержки, помочь с подготовкой документов и разработкой бизнес-плана. Мы поможем определить место локализации производства в Комсомольске-на-Амуре», – пояснил директор АНО АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексей Чепурных.

Справочно: Компания ООО «ЭО «ОРИОН» основана в 2002 году. Основные виды деятельности: – НИОКР по тематике экранопланов и экранолётов; производство и поставка экранопланов и экранолётов собственной разработки. За время производства собрано 6 двухмоторных экранопланов «Орион-14» для нужд российских пограничных служб; реализуется контракт на поставку 6 машин в Иран, из них 3 уже поставлены и приняты заказчиком. Создан прототип двухмоторного экраноплана «Орион-20», образец принял участие в учениях МЧС по ликвидации пожаров и ЧС, опыт использования был признан успешным.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта