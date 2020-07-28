Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершили первый этап работ по строительству электросетевой инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям в г. Аниве.

В ходе реализации проекта были построены две линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 14 километров, а также две трансформаторные подстанции мощностью 400 кВА. Созданная электросетевая инфраструктура позволяет подключить к централизованному электроснабжению более 200 участков многодетных семей, расположенных в районе улицы Совхозной г. Анивы.

На втором этапе для подключения участков энергетикам предстоит построить ЛЭП напряжением 10 кВ протяжённостью 500 метров и комплектную трансформаторную подстанцию. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Необходимо отметить, что с 1 июля изменилась процедура доступа к электрическим Напомним, что подать заявку на технологическое присоединение можно через сервис «Личный кабинет», расположенный на официальном сайте компании: http://www.sakhalinenergo.ru С его помощью можно подать необходимые документы и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.