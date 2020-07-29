Интервью лидеров энергетики: Оуэн Уилкс, National Grid UK

Представляем вашему вниманию перевод на русский язык интервью Оуэна Уилкса, представителя National Grid UK (Великобритания) - «Сотрудничество — залог устойчивости для будущего электроэнергетики».

Аннотация: National Grid Electricity Transmission гордится безопасностью и надежностью предоставляемых услуг, а также высокой устойчивостью к внешним факторам, вмешательство которых может внести разлад в экономическую деятельность потребителей. По мере того, как усиливается взаимозависимость секторов и растут ожидания потребителей, меняется энергетический ландшафт Великобритании и возникает вопрос: как обеспечить устойчивость нашей энергетической инфраструктуры в будущем? Ответ: необходимо взаимодействие между промышленными потребителями, энергетическим и другими секторами для выявления, оценки и решения проблем устойчивости.

Перевод интервью на русском языке доступен по ссылке.

Оригинал интервью на английском языке доступен по ссылке.