 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Интервью лидеров энергетики: Оуэн Уилкс, National Grid UK

Интервью лидеров энергетики: Оуэн Уилкс, National Grid UK

29 июля 2020, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
46

Представляем вашему вниманию перевод на русский язык интервью Оуэна Уилкса, представителя National Grid UK (Великобритания) - «Сотрудничество — залог устойчивости для будущего электроэнергетики».

Аннотация: National Grid Electricity Transmission гордится безопасностью и надежностью предоставляемых услуг, а также высокой устойчивостью к внешним факторам, вмешательство которых может внести разлад в экономическую деятельность потребителей. По мере того, как усиливается взаимозависимость секторов и растут ожидания потребителей, меняется энергетический ландшафт Великобритании и возникает вопрос: как обеспечить устойчивость нашей энергетической инфраструктуры в будущем?  Ответ: необходимо взаимодействие между промышленными потребителями, энергетическим и другими секторами для выявления, оценки и решения проблем устойчивости.

Перевод интервью на русском языке доступен по ссылке.

Оригинал интервью на английском языке доступен по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Женщины в энергетике: представляем Александру Хальясмаа (УрФУ)
Доступен перевод технической и общей программы электронной сессии 2020
УрФУ: за вклад в развитие сетей будущего - преподаватель вуза получил престижную премию
Интервью лидеров энергетики: Хироши Окамото, Исполнительный вице-президент TEPCO Power Grid Inc
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно