Кабельный завод "АЛЮР" расширяет линейку силовых кабелей

ОКЛ беспокоит кабельщиков.
29 июля 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
ООО «Кабельный завод «АЛЮР» с 01.08.2020 г. приступает к серийному производству кабеля силового экранированного c медными жилами:
Количеством жил: от 2 до 5, в секторном исполнении от 3 до 5.
Сечением жил: в круглом исполнении от 1,5 до 240 мм², в секторном исполнении от 70 до 240 мм².
Кабель изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 3500-008-41580618-2014 (сертификат № EAЭС RU C-U.AГ67.B.0071/20).
Ознакомиться с сертификатом можно на сайте производителя.
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