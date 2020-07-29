Кабельный завод "АЛЮР" расширяет линейку силовых кабелей

ООО «Кабельный завод «АЛЮР» с 01.08.2020 г. приступает к серийному производству кабеля силового экранированного c медными жилами:

с медным экраном марок: ВВГЭнг(А)-LS и ВВГЭнг(А)-FRLS

и с экраном из алюмофлекса марок: ВВГЭанг(А)-LS и ВВГЭанг(А)-FRLS.

Количеством жил: от 2 до 5, в секторном исполнении от 3 до 5.

Сечением жил: в круглом исполнении от 1,5 до 240 мм², в секторном исполнении от 70 до 240 мм².

Кабель изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 3500-008-41580618-2014 (сертификат № EAЭС RU C-U.AГ67.B.0071/20).

Ознакомиться с сертификатом можно на сайте производителя.