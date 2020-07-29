Реконструкцию платформ начали на станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), в результате будет заменен фундамент, возведены навесы и сделано новое освещение. Работы планируется завершить в первом квартале 2022 года, сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"На остановочном пункте Очаково-1 Киевского направления МЖД началась реконструкция пассажирской инфраструктуры, которая осуществляется в рамках строительства 3 и 4 главных путей на участке Москва - Апрелевка. В перспективе станция войдет в состав МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный и улучшит транспортную доступность для более 30 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что модернизация двух "островных" платформ включает в себя замену фундаментных плит и покрытия. На платформах будут возведены навесы на всю длину для защиты пассажиров от осадков, здесь также появится новое энергосберегающее освещение.