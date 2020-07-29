 
Модернизация

Набережночелнинские электрические сети проводят работы по повышению надежности и качества электроснабжения

Набережночелнинские электрические сети проводят работы по повышению надежности и качества электроснабжения

29 июля 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сетевая компания

Сетевая компания

В рамках инвестиционной программы филиалом ОАО «Сетевая компания» проводится работа по строительству и реконструкции электрических сетей 0,4-10 кВ.

Один из хороших показателей экономики города Набережные Челны, что даже в условиях пандемии коронавируса продолжают поступать заявки  на технологическое присоединение, а значит и проводятся работы и выдерживаются все сроки и договорные условия подключения к электросетям новых потребителей.

«Предприниматели города, развивающие свой бизнес  в промышленной зоне,  желают  иметь надежное и качественное электроснабжение. При этом возрастают требования и к интеллектуальным приборам учета, на данном объекте решаются сразу несколько задач, ведущие к комфорту взаимного партнерства потребителя и энергетиков, - отмечает начальник  Комсомольского РЭС  Руслан  Мухаметшин.

На территории РЭС, в рамках договора техприсоединения,  силами субподрядной организации (СПМК «Мелиорация») производится строительство участка кабельно-воздушной линии 6 кВ  (от ВЛ6 кВ) с установкой столбовой трансформаторной подстанции.  На границе участка заявителя, на опоре ЛЭП был установлен интеллектуальный прибор учета «ISKRAEMECO» (Словения).

Представитель подрядной организации, начальник участка Нияз Мавлеветдинов отметил, что  работать с  «Сетевой компании» всегда ответственно и интересно. «Инженерные решения, предлагаемые нашим заказчиком выходят за рамки стандартных, мы всегда наблюдаем индивидуальный подход к заявкам потребителей.  К тому же, с каждым годом растет интеллектуальная составляющая приборов учета. Словом, в самых, казалось бы, традиционных работах возрастает квалификация и исполнительское мастерство наших сотрудников».

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