В рамках инвестиционной программы филиалом ОАО «Сетевая компания» проводится работа по строительству и реконструкции электрических сетей 0,4-10 кВ.

Один из хороших показателей экономики города Набережные Челны, что даже в условиях пандемии коронавируса продолжают поступать заявки на технологическое присоединение, а значит и проводятся работы и выдерживаются все сроки и договорные условия подключения к электросетям новых потребителей.

«Предприниматели города, развивающие свой бизнес в промышленной зоне, желают иметь надежное и качественное электроснабжение. При этом возрастают требования и к интеллектуальным приборам учета, на данном объекте решаются сразу несколько задач, ведущие к комфорту взаимного партнерства потребителя и энергетиков, - отмечает начальник Комсомольского РЭС Руслан Мухаметшин.

На территории РЭС, в рамках договора техприсоединения, силами субподрядной организации (СПМК «Мелиорация») производится строительство участка кабельно-воздушной линии 6 кВ (от ВЛ6 кВ) с установкой столбовой трансформаторной подстанции. На границе участка заявителя, на опоре ЛЭП был установлен интеллектуальный прибор учета «ISKRAEMECO» (Словения).

Представитель подрядной организации, начальник участка Нияз Мавлеветдинов отметил, что работать с «Сетевой компании» всегда ответственно и интересно. «Инженерные решения, предлагаемые нашим заказчиком выходят за рамки стандартных, мы всегда наблюдаем индивидуальный подход к заявкам потребителей. К тому же, с каждым годом растет интеллектуальная составляющая приборов учета. Словом, в самых, казалось бы, традиционных работах возрастает квалификация и исполнительское мастерство наших сотрудников».