Регион перспективной энергостройки

С каждым годом деловая привлекательность Дальнего Востока становится выше, и происходит это не без участия энергетиков. Сегодня электросетевую инфраструктуру в регионе для территорий опережающего развития создает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). В настоящее время компания работает с ТОР в Амурской и Еврейской Автономной областях, Хабаровском крае, а также занимается развитием интегрированной развлекательной зоны «Приморье» и ведет газовый проект «Сила Сибири». Строящиеся и уже введенные объекты для резидентов ТОР, малого и среднего бизнеса имеют огромное экономическое и социальное значение, решая проблему подключения новых и повышая надежность электроснабжения существующих потребителей.

ПРИМОРЬЕ

Сегодня Приморский филиал ведет строительство новых и модернизацию действующих энергообъектов совокупной мощностью 75,5 МВА в рамках инвестиционной программы 2020 года. Для реализации всех мероприятий будет направленно более 1,2 млрд рублей.

«ДРСК уже приступил к реконструкции подстанции 110 кВ "Муравейка" в пригороде Владивостока. Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения между АО "ДРСК" и АО "Корпорация развития Приморского края". Реконструкция подстанции "Муравейка" — это второй этап работ по технологическому присоединению объектов интегрированной развлекательной зоны», — сообщили в компании.

Проектом предусматривается расширение и увеличение мощности существующей подстанции: установка третьего силового трансформатора мощностью 16 МВА, а также монтаж дополнительного комплектного распределительного устройства 6 кВ. Завершить строительно-монтажные работы на энергообъекте планируется к концу текущего года. Дополнительные мощности подстанции «Муравейка» позволят обеспечить дальнейшее развитие развлекательной зоны.

Весной 2020 года в рамка первого этапа технологического присоединения приморский филиал ДРСК построил 8 кабельных линий 6 кВ протяженностью около 80 км и установил четыре распределительных пункта.

Также в рамках инвестпрограммы на территории аппарата управления филиала «Приморские электрические сети» ведется реконструкция здания для размещения центра управления сетями. Планируется, что к концу лета строительно-монтажные работы будут завершены. Центр получит современное программное обеспечение, что позволит в режиме реального времени управлять оборудованием всех классов напряжения, обеспечивать информационный обмен с внешними смежными структурами, координировать работу оперативных бригад.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Одним из ключевых объектов инвестиционной деятельности хабаровского филиала ДРСК в последние несколько лет является электрификация территорий опережающего развития. А задача ближайших месяцев — обеспечить бесперебойным электроснабжением площадки «Иннокентьевка», где в среднесрочной перспективе будет модернизирована существующая рыбоперерабатывающая база, построен современный консервный цех и цех переработки отходов.

«Уже заключен договор на технологическое присоединение площадки между филиалом и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ), а также разработана проектно-сметная документация объекта и договор на проведение строительно-монтажных», — сообщили в ДРСК.

Согласно техническим требованиям договора до конца 2020 года, от подстанции 110 кВ «Маго» до объектов КРДВ будет построено порядка 10 км воздушной линии 10 кВ.

В целом, в 2020 году хабаровские энергетики планируют освоить работы сразу по нескольким объектам. Среди них — подстанция 35 кВ «Тишкино» в Ванинском муниципальном районе. Также в рамках реализации инвестиционной программы Хабаровских электрических сетей будут продолжены работы по масштабной реконструкции ПС 35 кВ «СДВ», питающей южный и центральный районы краевой столицы. В результате модернизации мощность подстанции будет увеличена более чем в два раза, что позволит обеспечить высокую степень надежности электроснабжения новых жилых кварталов: комплексам «Ю-сити» и «Петроглиф парк». Кроме этого, в этом году начнется масштабное обновление еще двух центров питания Хабаровска — ПС 110 кВ «Амуркабель» и ПС 110 кВ «Восточная».

Так, по плану энергетиков на ближайшие три года, старейшая подстанция города, введенная в эксплуатацию 65 лет назад, ПС 110 кВ «Амуркабель» будет фактически отстроена заново. А на ПС 110 кВ «Восточная» предусмотрено увеличение трансформаторной мощности на 5 МВт для подключения новых энергопринимающих устройств.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Амурской области филиал ДРСК завершил строительство новой подстанции «Маслозавод» 110/10 кВ и двух линий электропередачи 110 кВ для ТОР «Белогорск». Работы проходили в рамках договора технологического присоединения, заключенного с КРДВ. За два года Амурские электрические сети построили новые энергообъекты и обеспечили выдачу запрашиваемой мощности для маслоэкстракционного завода — одного из резидентов ТОР «Белогорск».

На первом этапе Амурские электрические сети в сентябре 2018 года завершили реконструкцию подстанции 35/10 кВ «Промышленная» в городе Белогорск. В марте 2019 года по утвержденному сторонами графику построена дополнительная линия электропередачи 10 кВ для увеличения присоединяемой мощности еще на 2 МВт. Строительство подстанции 110/10 кВ, двух ВЛ 110 кВ и одной ВЛ 10 кВ — третий этап договора, который реализован в июле 2020 года и увеличил выдачу мощности до 7,24 МВт.

Кроме того, работы ведутся в городе Свободный. Правительство Амурской области включило мероприятия в схему и программу по развитию электроэнергетики Амурской области на период 2020-2024 годов. В Свободном предусматривается значительное развитие инфраструктуры со строительством новых потребителей. В микрорайоне в северной части города кроме многоквартирных жилых домов планируется возвести родильный дом, школу, больницу, торговые центры, производственные базы, объекты ОАО «РЖД».

В 2019 году ДРСК построила в городе почти 39 км линий электропередачи напряжением 0,4 — 10 кВ, установила 12 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и заменила пять ТП с повышением мощности.

«Город Свободный и Свободненский район в тройке лидеров муниципальных образований Амурской области по числу заявок на технологическое присоединение. Сегодня город становится промышленным центром нашего региона, а значит, развивается и социальная инфраструктура, это мы видим по поступающим заявкам на подключение к электроснабжению новых объектов. Из 206 договоров технологического присоединения к нашим сетям в 2019 году — 50 на подключение социально-значимых объектов, стройплощадок, производственных баз. Все это строительство мы ведем в рамках нашей инвестпрограммы, однако энергомощности Свободного исчерпаны, поэтому требуется строительство новых энергообъектов», — рассказывает директор филиала АО «ДРСК Амурские электрические сети» Евгений Семенюк.

Свободному в рамках Единой субсидии (средства из федерального бюджета, которые направлены на «социальное развитие центров экономического роста – прим. ред.) будут выделены федеральные деньги на развитие энергообъектов города. На эти средства амурскому филиалу ДРСК предстоит построить новый центр питания напряжением 110/35/10 кВ. Совместно с мэрией города Свободный уже выбраны земельный участок для строительства нового объекта и предварительная трасса для прохождения ВЛ 110 кВ.

ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ

Большой объем работ связан и с подключением объектов магистрального газопровода «Сила Сибири». Поставка голубого топлива из России в Китай началась в декабре 2019 года. Планируется через «Силу Сибири» в 2020 году в Китай поставлять пять млрд кубометров газа, в 2021 году — десять млрд кубометров, в 2022 году — 15 млрд кубометров. Максимальная мощность, на которую должен выйти газопровод — 38 млрд кубометров газа в год.

Решение по подготовке ДРСК энергоинфраструктуры для строительных площадок в южной части Республики Саха (Якутия) было принято около четырех лет назад. Тогда в якутский филиал ДРСК поступило девять заявок от газовиков на технологическое присоединение этих объектов.

«На протяжении десяти лет у нас не было такого крупного потребителя, и мы даже немного подрастеряли свой потенциал. Однако в 2016 году была проведена большая подготовительная работа для выполнения огромной программы по инновациям в энергетической инфраструктуре для магистрального газопровода», — отметил директор якутского филиала Александр Кулемин.

Если говорить в совокупности об уже реализованных проектах, то энергетики по праву могут назвать окончание строительства восьми вдольтрассовых линий напряжением 6/10 кВ общей протяженностью более 36 км в Алданском и Нерюнгринском районах. Все объекты реализованы для бесперебойного электроснабжения баз линейно-производственного управления, узлов подключения очистных устройств и газораспределительных станций.

В стадии завершения строительство подстанции 220/10 кВ КС-3 «Амгинская». Новый энергообъект стоимостью более 600 млн рублей трансформаторной мощностью 20 МВА обеспечит электроснабжение вдольтрассовых линий ПАО «Газпром» и компрессорной станции № 3 «Амгинская».

Также реализуются мероприятия в Нерюнгринском районе по строительству подстанции 220/10 кВ КС-5, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2020 год. Потребитель получит в сумме 15 045 кВт. Сегодня эта работа энергетиков максимально нацелена на достижение результата по исполнению обязательств сетевой организации в рамках договоров на технологическое присоединение, со строгим соблюдением сроков и технических регламентов.

Полностью комплекс работ по созданию схемы внешнего электроснабжения газопровода на территории юга Якутии ДРСК завершит к апрелю 2022 года. Энергетики уверены, что с приходом газа произойдет толчок в социальном и промышленном развитии Алданского и Нерюнгринского районов.