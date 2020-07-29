«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по замене опор на линиях электропередачи 220 кВ «Газовая – Каргалинская 2» и «ИрГРЭС – Целинная 1», обеспечивающих электроснабжением потребителей центральной и восточной части Оренбургской области с населением более 1 млн человек, а также выдачу мощности Ириклинской ГРЭС – крупнейшего объекта генерации южного Урала.



Опоры линий электропередачи подвергаются температурным и климатическими воздействиям, которые могут привести к разрушению металлических конструкций и снижению их несущих способностей. Благодаря замене поврежденных опор повысился уровень технического состояния ЛЭП и надежность работы объектов.



На линиях были заменены 40 опор. Были задействованы 24 единицы спецтехники и 20 специалистов по монтажу. Установлены двухсекционные конструкции нового типа. Железобетонные опоры высотой 26 м выполнены на конических центрифугированных стойках и имеют ряд преимуществ: невысокую стоимость относительно металлических опор, удобный размер секции не более 13 м, что исключает проблемы с транспортировкой до места выполнения работ и их хранением.



Линия электропередачи 220 кВ «Ириклинская ГРЭС – Целинная», протяженностью более 63 км, обеспечивает надежное электроснабжение потребителей восточной части Оренбургской области, а также крупных промышленных предприятий региона, среди них: ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Уральская Сталь», Линия 220 кВ «Газовая – Каргалинская 2», протяженностью порядка 40 км, обеспечивает транзит электроэнергии с подстанции 500 кВ «Газовая» – крупнейшего центра питания, снабжающего электроэнергией центральную часть и предприятия газоперерабатывающего комплекса Оренбургской области.