РусГидро расширяет сеть зарядных станций для электромобилей на территории Дальневосточного федерального округа. Сегодня компания открыла быструю зарядную станцию в Хабаровске, она расположена на парковке ТЦ «Экодом» на улице Ленинградская, дом 28.

Хабаровский край входит в число лидирующих регионов по количеству электромобилей, их число ежегодно удваивается. В ближайших планах РусГидро расширить сеть ЭЗС в Хабаровском крае, чтобы обеспечить возможность комфортного передвижения жителей ДФО между ключевыми городами Дальнего Востока.

Первая сеть заправок в ДФО была открыта РусГидро в сентябре 2019 года в Приморском крае. В настоящее время на территории Дальнего Востока функционирует 14 электрозарядных станций РусГидро, объединенных в единую сеть.

РусГидро как энергокомпания, ответственная за развитие энергетики Дальнего Востока, стремится обеспечить потребителей современной услугой зарядки электротранспорта, сделать использование электромобиля доступным, а поездки между населенными пунктами простыми и быстрыми.

Преимущество зарядных станций РусГидро в режиме быстрого заряда — это экономия времени: полная зарядка занимает порядка получаса. Станции оборудованы зарядочными портами для японских и европейских автомобилей (DC) 50 кВт (11 руб./кВт·ч), «медленным» разъемом Type 1/Type 2 (AC), 22/43* кВт (8 руб./кВт·ч). Можно заряжать две машины одновременно. Оплата осуществляется бесконтактным образом через мобильное приложение «ЭЗС РусГидро» для iOS и Android путем привязки банковской карты. Единый узнаваемый дизайн ЭЗС РусГидро легко заметен для водителей.

Для пользователей сети зарядных станций РусГидро доступен сайт charge.rushydro.ru, который содержит информацию о проекте, инструкцию по работе с ЭЗС, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другую полезную информацию. Для удобства пользователей круглосуточно функционирует группа пользователей в WhatsApp.

* 22 или 43 кВт мощность ЭЗС по переменному току зависит от типа оборудования.