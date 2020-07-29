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Уникальную сварочную проволоку начали производить на "ММК-МЕТИЗ"

Уникальную сварочную проволоку начали производить на ММК-МЕТИЗ

29 июля 2020, 10:50
Рубрика: Инновации
Метки: ММК-МЕТИЗ, ПРОВОЛОКА

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Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" совместно с ПАО "ММК" освоил производство омедненной сварочной проволоки из стали марки S3TiB для сварки труб большого диаметра. Работа велась в рамках реализации программы импортозамещения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", отличительная особенность данной проволоки – уникальный химсостав стали. Добавки титана и бора позволяют добиться высокой прочности шва с одновременной высокой пластичностью.

По разработанной "ММК-МЕТИЗ" технологии изготовлены опытные партии проволоки диаметром 4 миллиметра. Полученные физико-механические свойства соответствуют мировым стандартам.

Кроме этого, в центральной заводской лаборатории "ММК-МЕТИЗ" было проведено исследование комплекса сварочно-технологических свойств проволоки. Установлено, что такие важные для трубных заводов показатели, как стабильность горения дуги, качество формирования шва, твердость, временное сопротивление разрыву, предел текучести, ударный изгиб при пониженной температуре (ударная вязкость) соответствуют мировым аналогам.

Опытно-промышленные испытания нового продукта пройдут на Челябинском трубопрокатном заводе.

Фото: управление информации и общественных связей ПАО "ММК"

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