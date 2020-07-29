В Новой Москве появится завод по производству "готовых квартир"

Завод по производству готовых строительных модулей планируется построить на территории Новой Москвы в поселке Марушкинское. Об этом сообщила журналистам в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На территории Новомосковского административного округа Москвы на земельном участке площадью 24 га в поселение Марушкинское появится роботизированный завод по производству сверхкрупноразмерных модулей для строительства жилых домов. Площадь завода составит более 160 тыс. кв. м. В результате реализации проекта будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказала Княжевская.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, правительство столицы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка, расположенного по адресу: ОНО "ОПХ "Толстопальцево". Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе добавили, что с производства на стройплощадку будут доставлять уже "готовые квартиры", при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. Модуль представляет собой блок до 100 кв. м со всеми необходимыми инженерными системами готовностью 97%.