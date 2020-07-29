В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2020 года. За шесть месяцев энергетиками отремонтировано 2 843 километра ВЛ.

В частности, в рамках ремонтной программы проведена работа по замене старых опор на новые. Всего за полгода заменены 827 опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4 и 10 киловольт и 28 опор на ВЛ высокого класса напряжения 35 и 110 киловольт. Кроме того, на воздушных линия электропередачи всех классов напряжения заменено более 1857изоляторов.

В первые шесть месяцев 2020 года самые большие объемы работ были сделаны в Слободском, Нововятском, Свечинском, Яранском и Вятскополянском районах Кировской области. Например, в Вятскополянском РЭС выполнена замена 53 опор, усилены 47 опор, отремонтировано 39 контуров заземления, выполнен капитальный ремонт 10 трансформаторных подстанций (ТП) 0,4/10 кВ, капитальный ремонт 124 км ВЛ 0,4-10 кВ, расчистка 5,5 га трасс воздушных линий электропередачи. В Свечинском РЭС заменены 26 опор, усилены 90 опор 0,4-10кВ, выполнен капитальный ремонт 7ТП 0,4-10кВ и капитальный ремонт 76 км ВЛ 0,4-10кВ. Произведена расчистка трасс ВЛ на площади свыше 11 га.

В целом по филиалу «Кировэнерго» выполнена расчистка свыше 1225 га трасс на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-110 кВ, заменен 1,43 км грозотроса на ВЛ 110 кВ, произведена работа по усилению 2503 опор, выполнен капитальный ремонт 520 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.

В распределительных сетях 0,4-10 кВ в рамках как ремонтной, так и инвестиционной программ поэтапно ведется работа по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод - СИП. При строительстве воздушных линий с СИП снижается ширина просеки.

Все мероприятия призваны улучшить качество и надёжность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов. Ремонтная программа 2020 года реализуется строго по графику и с соблюдением всех необходимых санитарных правил.