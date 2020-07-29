Завершена процедура инспекционного контроля

На ООО «Энерготрансизолятор», расположенном в городе Лысьве Пермского края, специалистами федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») проведена очередная процедура инспекционного контроля сертифицированных изоляторов для контактной сети железных дорог. Необходимые для подтверждения качества выпускаемой продукции испытания были проведены в испытательной лаборатории ООО «Энерготрансизолятор», которая имеет право проведения испытаний продукции на соответствие требований Технического регламента Таможенного Союза.

По решению «РС ФЖТ» для испытаний был произведен отбор образцов фиксаторных и консольных изоляторов. Результаты испытаний и экспертиза предоставленных эксперту документов оценены положительно. Действие сертификата соответствия на указанную продукцию продлено до следующего аудита.