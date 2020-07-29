АНО АПИ поддержит инновации в распределенной энергетике

Компании ООО «НГ-Энерго» и ООО «Инжиниринговый центр «Автономная энергетика» Московского физико-технического института (МФТИ) планируют реализовать проекты по модернизации генерирующих источников в удаленных и изолированных территориях Дальнего Востока и Арктики. Содействие проектам окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Компания «НГ-Энерго» обладает большим практическим опытом проектирования и строительства сложнейших энергетических объектов в удаленных районах Дальнего Востока и Арктики, а инжиниринговый центр «Автономная энергетика» московского Физтеха может предложить свои последние инновационные разработки. Это удачный пример синергии. Итоги такого сотрудничества смогут дать новый импульс развитию энергетики в труднодоступных территориях и, как следствие, помочь укреплению экономики макрорегиона», – пояснил инвестиционный директор АНО АПИ Василий Потемкин.

По словам директора по развитию ООО «НГ-Энерго» Андрея Зотикова, компания имеет многолетний успешный опыт реализации проектов в сфере обеспечения гарантированного энергоснабжения крупных промышленных потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения.

«При содействии АНО АПИ мы планируем расширение сферы бизнеса на проекты модернизации неэффективной дизельной генерации в населенных пунктах, где важен не только экономический, но и социальных эффект. Сейчас мы рассматриваем возможность участия в проектах создания гибридных энергетических комплексов с возобновляемыми источниками энергии, поэтому сотрудничество с МФТИ позволит нам значительно расширить компетенции в этой сфере», – сообщил он.

Инжиниринговый центр МФТИ и ООО «НГ-Энерго» планируют совместную научно-техническую работу по серийному внедрению передовых разработок в области гибридных энергокомплексов на базе традиционных видов генерации и возобновляемых источников энергии (в первую очередь ветрогенерация и солнечные станции) в сочетании с современными накопителями энергии повышенной емкости на базе лития, дизельными электростанциями с переменными оборотами в зависимости от динамики электрической нагрузки (с использованием инверторов), инновационных аппаратно-программных комплексов с применением технологий мультиагентных платформ на базе технологий искусственного интеллекта с целью децентрализованного гибкого управления гибридными энергетическими системами.

«Наш инжиниринговый центр обеспечивает разработку и внедрение инновационных решений для обеспечения надежного и экономичного функционирования автономной энергетической системы при эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с ООО «НГ-Энерго» и готовы предложить компании уникальное технические решения собственной разработки для реализации инвестиционных проектов модернизации локальной энергетики». – прокомментировал подписание исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

Совместная работа позволит компаниям вывести на новый уровень проектирование и реализацию проектов в области комплексных системно-технических решений по эффективному (с минимальным использованием завозного дизельного топлива), инвестиционно-привлекательному и надёжному энергообеспечению автономных удалённых объектов и поселений в Опорных зонах Арктики, а также на иных труднодоступных территориях без центральных коммуникаций на Дальнем Востоке и Сибири.

Как отметил инвестиционный директор АНО АПИ Василий Потемкин, развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах является одним из приоритетных направлений государственной энергетической политики, обеспечивающей социально-экономическое развитие макрорегиона. «В рамках своей деятельности мы активно сотрудничаем с ООО «НГ-Энерго», которое имеет заслуженный авторитет в сфере промышленной распределенной генерации и в настоящее время рассматривает возможность реализации проектов по обеспечению энергоснабжения населенных пунктов в качестве инвестора. Учитывая природный энергетический потенциал удаленных территорий Дальнего Востока и Арктики, мы поддерживаем решение компании по участию в проектах создания гибридных энергетических комплексов и сотрудничеству с МФТИ, который в настоящее время является опорным вузом нашей страны по развитию технологий автономного энергоснабжения в Арктике», - сказал он.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта