Доступен перевод на русский язык технической и общей программы электронной сессии 2020, которая пройдет в формате вебинаров с 24 августа по 3 сентября 2020 года.

Общая программа: ссылка.

Техническая программа: ссылка.

Напоминаем, что регистрация участников Сессий 2020-2021 предполагает 2 типа участия:

регистрация на участие в Сессии 2021 дает делегатам бесплатный доступ к Сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется через РНК СИГРЭ по ссылке); регистрация только на участие в электронной сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется только через сайт Центрального офиса по ссылке).

Стоимость участия в электронной сессии 2020: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.