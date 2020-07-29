ОКЛ беспокоит кабельщиков.
29 июля 2020, 10:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Доступен перевод на русский язык технической и общей программы электронной сессии 2020, которая пройдет в формате вебинаров с 24 августа по 3 сентября 2020 года.
Общая программа: ссылка.
Техническая программа: ссылка.
Напоминаем, что регистрация участников Сессий 2020-2021 предполагает 2 типа участия:
Стоимость участия в электронной сессии 2020: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.
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