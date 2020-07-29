 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступен перевод технической и общей программы электронной сессии 2020

Доступен перевод технической и общей программы электронной сессии 2020

29 июля 2020, 10:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
183

Доступен перевод на русский язык технической и общей программы электронной сессии 2020, которая пройдет в формате вебинаров с 24 августа по 3 сентября 2020 года.

Общая программа: ссылка.

Техническая программа: ссылка.

Напоминаем, что регистрация участников Сессий 2020-2021 предполагает 2 типа участия:

  1. регистрация на участие в Сессии 2021 дает делегатам бесплатный доступ к Сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется через РНК СИГРЭ по ссылке);
  2. регистрация только на участие в электронной сессии 2020 (в этом случае регистрация осуществляется только через сайт Центрального офиса по ссылке).

Стоимость участия в электронной сессии 2020: €100 для членов СИГРЭ, €200 для участников, не являющихся членами Ассоциации.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Интервью лидеров энергетики: Оуэн Уилкс, National Grid UK
Женщины в энергетике: представляем Александру Хальясмаа (УрФУ)
УрФУ: за вклад в развитие сетей будущего - преподаватель вуза получил престижную премию
Интервью лидеров энергетики: Хироши Окамото, Исполнительный вице-президент TEPCO Power Grid Inc
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно