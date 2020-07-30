Апелляционный суд США по округу Колумбия (D.C. Circuit Court of Appeals) отказал Национальной ассоциации отраслевых регуляторов (National Association of Regulatory Utility Commissioners, NARUC) в иске против Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), выпустившей приказ о привлечении накопителей энергии к участию в работе оптовых рынков.

По приказу комиссии от 15 февраля 2018 г. № 841 все организации, имеющие лицензию независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) или регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), обязаны обеспечить участие в рынках электроэнергии, мощности и системных услуг накопителей энергии, которые размещены в их операционной зоне. Меры по изменению правил работы рынков в соответствии с приказом № 841, уже приняли системные операторы штатов Новой Англии ISO-NE, Восточного побережья PJM Interconnection, Среднего Запада MISO, а также корпорация Southwest Power Pool.*

NARUC обратилась в суд с иском против FERC на том основании, что приказ комиссии является вмешательством федеральной власти в компетенцию штатов. По мнению NARUC, правила работы накопителей энергии, как относящихся к объектам с незначительной мощностью и присоединяемых к распределительной сети, должны устанавливаться на уровне штатов, поскольку к федеральной компетенции отнесена только магистральная сеть. В то же время требования к оптовым рынкам принимаются на федеральном уровне.

По решению апелляционного суда приказ № 841 не выходит за пределы полномочий FERC, так как штаты не имеют права запрещать накопителям энергии выходить на оптовый энергорынок.

Официальный сайт Utility Dive

* Southwest Power Pool (SPP) выполняет функции RTO, в ее операционную зону входят (полностью или частично) энергосистемы на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).