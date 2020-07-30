Сотрудники филиала Приволжские электрические сети обновляют оборудование на ВЛ 0,4-10 кВ в Высокогорском и Арском районах РТ. С применением прогрессивного метода работ под напряжением (внедрен в компании в 2009 году), в населенном пункте Верхняя Ия Высокогорского района РТ была проведена замена линейного разъединителя на ВЛ 10 кВ.

Оборудование является важным элементом воздушной линии, поскольку позволяет создать разрыв в электрической схеме с целью вывода в ремонт оборудования, либо изменения электрической схемы энергоснабжения потребителей. Регулярный осмотр позволяет выявить возникающее с годами снижение эксплуатационных характеристик, а замена дефектного оборудования на работоспособное является одним из видов работ, который проводится собственными силами бригад электромонтеров под напряжением. Предварительно проводится обсуждение и формирование детального плана будущих работ, так называемого ППР (проекта производства работ). Если бы разъединитель меняли «классическим» методом, то есть с отключением воздушных линий (а это десятки километров), то пришлось бы погасить несколько населенных пунктов на несколько часов.

При проведении РПН специалисты уделяют большое внимание безопасности. Специальные изолирующие покрывала накладываются на все токоведущие и токопроводящие металлоконструкции на опоре ЛЭП. Специалисты экипированы в двухслойную спецодежду:– с термобельем и костюмом с защитой от электрической дуги дополнительно используются прорезиненные нарукавники и защитные перчатки (три слоя). Замена оборудования производится с помощью специальной вышки с изолирующим звеном.

«Мы не имеем права допустить ошибку – цена вопроса очень велика и поэтому относимся серьезно к этому вопросу. Наша бригада действует как единый организм - мы понимаем друг с друга с полуслова. Это необходимое условие при работе под напряжением», - считает мастер участка по ремонту энергетического оборудования Высокогорского РЭС (ПЭС) Ренат Нуриев.

Передовой метод без отключения токовой нагрузки позволяет продолжать транзит электроэнергии потребителям благодаря установленным на провода шунтам и временным перемычкам.

Комплексная работа по реконструкции распределительных сетей проводится специалистами компании и в Арском районе. В рамках работ по повышению надежности электроснабжения в населенном пункте Арск специалисты ПЭС уже в шестой раз за этот год проводят замену корпуса трансформаторной подстанции с минимальными отключениями потребителей. В целом на обслуживании РЭС находится сейчас более 500 КТП, срок эксплуатации некоторых из них составляет более 30 лет.

Подобные работы как правило проводятся подрядными организациями, однако их часто может выполнять и персонал района электрических сетей. Главный принцип - перевод нагрузки на временно установленное для этого подменное оборудование.

Мощность этой КТП, установленной в 1993 году, останется в прежних значениях, целью является обновление морально и физически устаревшей электроустановки. Основанием для запланированного технического решения явились частые отказы оборудования и поступающие вследствие этого нарекания от жителей. Взамен будет установлена не новая, но актуальная версия этого типа электросетевого оборудования, отремонтированная в цеховых условиях.

«Мы можем решить вопрос с ремонтом КТП собственными силами, - отмечает начальник Арского РЭС Нияз Нурмухамметов, - это предоставляет нам возможность восстановить оборудование в кратчайшие сроки и, предоставляя нам определенную свободу действий, тем самым оптимизирует производственный процесс».

Главное преимущество проводимой работы, которая занимает целый день – кратковременное отключение потребителей (суммарно – не более полутора часов). И несмотря на трудоемкость процесса, исполнители берут на себя эту ответственность, следуя принципам клиенториентированности компании.

По словам заместителя главного инженера ПЭС Илдара Хамитова, в современных условиях как никогда актуальным становится развитие технологий по техническому обслуживанию оборудования с минимальными перерывами в электроснабжении.