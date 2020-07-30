АО «ТВЭЛ-КЦ» (отраслевой акселератор Госкорпорации «Росатом», входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и Фонд «Сколково» 27 июля запустили второй отбор в совместный бизнес-акселератор, нацеленный на поиск перспективных технологических проектов для предприятий атомной отрасли.

Отбор проектов будет осуществляться по нескольким направлениям:

«Металлургия»;

«ТЭК»;

«Технологии для электроэнергетики и транспорта»;

«Аддитивные технологии»; «Средне- и малотоннажная химия»;

«Технологии производства перспективных солей лития».

Он продлится до 27 августа 2020 года. По результатам предметной экспертизы планируется отобрать 30 проектов. Из них отраслевая экспертиза представителей Госкорпорации «Росатом» выберет 10 проектов для участия в акселерационной программе, которая продлится с 14 сентября по 30 ноября 2020 года.

В рамках акселерационной программы планируется: проведение очных менторских сессий с отраслевыми экспертами; выработка технических, технологических и продуктовых решений; еженедельные рабочие совещания с проектными командами; работа с отраслевыми экспертами и экспертами Фонда «Сколково». После завершения акселерационной программы запланирован DemoDay, на котором по результатам очного выступления проектов перед членами жюри выберут победителей отбора.

Для справки:

Формат бизнес-акселератора – один из современных инструментов венчурных корпоративных инвестиций, который всё чаще используют ведущие мировые промышленные компании для финансирования новых разработок. После анализа поданных заявок акселераторы отбирают проекты для стадии инкубации (проработки идеи), далее следует проверка отобранных предложений в режиме моделирования, а также со стороны потенциальных заказчиков. В случае успешного прохождения всех этапов компания осуществляет инвестиционное проектное финансирование. Помимо финансирования в бизнес-акселераторе проектные команды получают квалифицированную экспертизу и рекомендации со стороны экспертов рынка.

АО «ТВЭЛ-КЦ» – отраслевой акселератор Госкорпорации «Росатом», созданный в структуре Топливной компании «ТВЭЛ». Это уже второй отбор перспективных проектов, на данный момент проведено уже четыре цикла бизнес-акселерации. Совокупно в программе акселерации приняли участие около 100 проектов, девять из которых находятся на стадии реализации и масштабирования. http://ba.tvel.ru

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек, запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). www.sk.ru