Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратится в Русгидро для подключения перспективного под застройку микрорайона Ореховая сопка в Хабаровске к теплу. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

"Побывали в микрорайоне Ореховая сопка, там есть сложности. Микрорайон застраивается, а теплоцентраль, ТЭЦ-3, практически не прокладывается, топить нечем. Поэтому договорились, что я обращусь к Русгидро, проведем расчеты и попросим этим объектом заняться", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что еженедельно будет встречаться с инвесторами, представителями администрации, ресурсоснабжающих компаний для решения проблем по этому объекту. "Надо много соединить, чтобы проект "полетел", - там почти 1 млн квадратных метров", - уточнил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что развитие микрорайона Ореховая сопка в Хабаровске планируется активизировать с помощью режима ТОР. Инвестор планирует реализовать проект "Вершины", которым предусмотрено строительство в три очереди 25, 18, 13 и 9-этажных жилых домов общей площадью квартир около 470 тыс. кв. метров. Площадь освоения территории, поделенной на кварталы Пихтовый, Кедровый и Маньчжурский, составляет 69 га. За семь лет в застройку вложат 34 млрд рублей, на нулевую стадию проект выйдет до конца года.