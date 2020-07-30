Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») провела образовательный вебинар «Цифровая подстанция». В семинаре приняли участие более 500 специалистов дочерних компаний группы «Россети».

Эксперты семинара рассказали о ключевых элементах цифровых подстанций (ЦПС), задачах и сложностях при строительстве «умных» энергообъектов и особенностях их эксплуатации. Участники рассмотрели алгоритмы построения «шины процесса», «шины присоединения», «шины станции», настройки GOOSE-сообщений, MMS-протоколов и SV-потоков, провели обзор стандарта МЭК-61850. Также большое внимание в ходе семинара было уделено вопросам диагностики и информационной безопасности цифровых подстанций.

«Через несколько лет электротехнический персонал будет работать только с цифровыми объектами, поэтому понимать основные процессы и принципы работы ЦПС – необходимость для специалистов отрасли. Мы привлекли к подготовке семинара ведущих экспертов и разработчиков оборудования, собрали максимум актуальной информации, которая будет полезной коллегам-энергетикам», – подчеркивает начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

Организаторами семинара выступили Учебный комплекс «Россети Ленэнерго», научно-технический центр «Механотроника», научное предприятие «Динамика», образовательный портал «Проект РЗА» и компания по производству программных продуктов кибербезопасности Positive Technologies.

Обучение по программам цифровой трансформации ведется на базе Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» с 2019 года. В мае 2020 года состоялся первый онлайн-семинар «Цифровая подстанция». Семинары по различным аспектам цифровой трансформации компания планирует проводить на регулярной основе.