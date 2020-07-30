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Минэкологии: в Подольске за незаконную деятельность задержаны 12 нарушителей

Минэкологии: в Подольске за незаконную деятельность задержаны 12 нарушителей

30 июля 2020, 16:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск пресекли незаконную деятельность по размещению и обжигу электрических кабелей в лесном массиве. В ходе ночного рейда были задержаны 12 нарушителей, которые выгружали кабель, чтобы обжечь его и впоследствии продать как металлолом. Кроме того, задержаны и отправлены на штрафстоянку 4 автомобиля, в которых перевозился кабель.

Всех задержанных препроводили в дежурную часть полиции, где они были привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, инспекторы эконадзорра вынесли постановления об административном наказании по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

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