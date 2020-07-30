Ремонтная кампания БСК - 2020: объекты крупным планом

В летний период «Барнаульская сетевая компания» проводит ремонтную кампанию, в ходе которой уже заменили более 39 километров электрических сетей, 125 единиц электрооборудования, на 61 объекте провели ремонт зданий. Среди масштабных работ –обновление воздушной линии в селе Лебяжье, замена кабельной линии на пересечении улиц Малахова-Гридасова, модернизация ТП-251, увеличение мощности ТП-217.



Большая работа проведена в селе Лебяжьем: капитально отремонтирована воздушная линия электропередачи протяженностью 5,8 километра с заменой старых опор на новые и обычного электропровода на изолированный. Для повышения надежности электроснабжения проведено перераспределение нагрузки трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроэнергией улицы Степную, Набережную, Озерную.

На улице Кутузова, 39а на подстанции поставили новый трансформатор, который обеспечивает качественное напряжение в электросети. Современное оборудование в распределительном устройстве позволяет выключать кабельную линию под нагрузкой. Подстанция находится в узле нагрузок, где воедино сходятся три электролинии. Теперь сократится время оперативных переключений, так как они производятся на одном месте.

В ТП-217 заменили старые трансформаторы на новые с повышенной мощностью, чтобы повысить нагрузочную способность подстанции. В распредустройстве 10 кВ провели замену электрооборудования. От подстанции питается на проспекте Ленина в районе ЦУМа девять жилых домов, два детских сада на Песчаной, 74а и 74б, четыре административных помещения и бойлерная в подвале дома на проспекте Ленина, 53. Установили секционную камеру в распредустройстве 10 кВ, созданы условия для качественного электроснабжения. Теперь в бойлерной, детсадах и жилых домах вблизи во время оперативных переключений электроснабжение будет непрерывным.

В июле заменили кабельную линию 10 кВ подстанции «Кристалл» общей протяженностью 420 метров. Линия проходила через оживленную магистраль на пересечении улиц Малахова и Гридасова, что создавало трудности в период ремонта поврежденных участков. Теперь для удобства эксплуатации кабель проложили вдоль дороги, обеспечив безопасность движения и надежность электроснабжения объектов, расположенных на данном участке.