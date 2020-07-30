О пилотном проекте Губернатору Красноярского края Александру Уссу рассказал Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

На встрече, посвященной обсуждению перспектив электросетевого комплекса Красноярского края, среди прочих вопросов Павел Акилин рассказал о проекте по переводу жителей частного сектора Красноярска с печного на электрическое отопление. Пилот планируется реализовать в Покровке.

Использование печного отопления в частном секторе Красноярска остается одним из наиболее острых факторов загрязнения атмосферного воздуха. Жители микрорайонов Николаевка, Покровка, Базаиха в основном отапливают свои дома с помощью дров и угля, что не может быть безопасно для экологии. В качестве альтернативы выступает электроотопление – одно из самых практичных решений для обогрева частного сектора.

- Проект очень сложный, но главная наша задача – улучшить экологическую ситуацию в городе, так как всем знаком режим «черного неба», и конечно, сделать эту историю доступной для жителей, чтобы это ни в коем случае не было дороже, чем обходится сейчас. Пилотный вариант в микрорайоне Покровка мы сейчас с Юрием Анатольевичем (прим. – Лапшиным), коллегами-энергетиками прорабатываем и, надеюсь, в ближайшее время его запустим, - отметил Павел Акилин.

Существуют различные виды энергосберегающих систем отопления, которые создают реальную конкуренцию традиционному печному способу. Кроме того, при использовании электроотопления населению будет предоставлен специальный тариф, который впоследствии позволит навсегда отказаться от угля и дров.

Павел Акилин добавил, что проект может быть реализован в кратчайшие сроки, с полным переходом на электропопление в течение одного-двух лет. Общее количество домов, планируемых к переводу на электроотопление в перспективе – более 15 000.

Красноярск учтен в паспорте национального проекта «Экология», как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Установка электрокотлов позволит снизить выбросы частного сектора в атмосферу с 11 до 2 тысяч тонн. Опыт пилотного проекта может быть эффективно масштабирован на весь частный сектор и позволит уже в ближайшей перспективе существенно снизить экологические проблемы города.