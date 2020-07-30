«Ростелеком» начал строительные работы в рамках проекта «Чистое небо» в Калуге. Он направлен на перенос воздушных линий связи с опор наружного освещения, расположенных на центральных улицах и в исторической части областного центра, в кабельную канализацию. Это позволит улучшить облик города, обеспечить сохранность кабеля операторов и облегчить его дальнейшее обслуживание.

Работы будут проведены на улицах Ленина, Тульской, Дзержинского, Телевизионной, Никитина, Московской, Плеханова и Кирова, а также на площади Победы. Уже выполнены подготовительные работы по расширению телефонной канализации для переноса коммуникаций на улицах Луначарского, Вилонова, Рылеева, переулке Воскресенском и др.

«Ростелеком» задействует собственные инженерные коммуникации протяженностью более 60 километров на 12 улицах в 35 кварталах города. Они позволят скрыть под землей подвешенные кабели операторов и далее при строительстве сетей размещать их в канализации, как это делает «Ростелеком», не меняя внешнего вида центральных улиц воздушными подвесами.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»: «В преддверии 650-летия Калуги и в связи с выбором областного центра Новогодней столицей 2021 года “Ростелеком” в сотрудничестве с компаниями “ВымпелКом”, “МегаФон”, “МТС”, “Макснет системы”, “Tele2” реализует проект “Чистое небо”. Завершив его, мы не только “очистим” небо над городом, но и облегчим обслуживание линий связи для партнеров проекта. Продолжить свое начинание “Ростелеком” готов и в районных центрах, где может предоставить кабельную канализацию для переноса воздушных линий связи и при необходимости провести работы по ее строительству».

В кабельной канализации линии находятся на постоянном техническом контроле и обслуживании, защищены от вмешательств и природного воздействия, что продлевает срок их службы и предохраняет от порывов, а значит, от перебоев в предоставлении услуг связи клиентам. Из телекоммуникационной канализации кабели напрямую заходят в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов и делает сеть более защищенной.

Работы в рамках проекта завершатся в ноябре текущего года. В ходе мероприятий «Чистого неба» в ряде случаев будет проведена прокладка кабельных каналов с последующим оперативным восстановлением благоустройства.