Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов провел встречу в формате видеоконференции с руководителями Международной ассоциации гидроэнергетики (МАГ) – президентом Роджером Джиллом и исполнительным директором Эдди Ричем. Стороны обсудили сотрудничество РусГидро и МАГ, а также проект документа «Принципы устойчивой гидроэнергетики», разработанный ассоциацией.



В ходе встречи глава РусГидро высоко оценил вклад МАГ в продвижение политики устойчивого развития и позиционирование гидроэнергетики как источника возобновляемой безуглеродной электроэнергии. Разработанные МАГ «Принципы устойчивой гидроэнергетики» служат инструментом, призванным продемонстрировать, что строительство и эксплуатация гидроэнергетических объектов вносит существенный вклад в декарбонизацию мировой экономики, оказывает положительное влияние на окружающую среду и местные сообщества, а также способствует достижению целей устойчивого развития ООН. Эти цели достигаются только при условии соблюдения принципов и критериев устойчивого развития как гидроэнергетическими компаниями, так и гидроэнергетическим сектором в целом. В ходе встречи было отмечено, что Принципы не противоречат нормам и требованиям международного и российского законодательства, а также соответствуют ключевым принципам устойчивого развития.



Международная ассоциация гидроэнергетики – крупнейшая международная неправительственная гидроэнергетическая организация, основанная в 1995 году под патронажем ЮНЕСКО. Ее основные цели: распространение новейших знаний, передовой практики и технологий в области гидроэнергетики, поддержка и продвижение гидроэнергетики на общественном и политическом уровнях.



РусГидро является членом МАГ и активно участвует в проектах Ассоциации. В частности, РусГидро апробировало разработанную МАГ Методику оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития на примере ряда действующих, строящихся и проектируемых ГЭС компании. Также РусГидро апробировало разработанное ЮНЕСКО и МАГ Руководство по измерению выбросов парниковых газов с поверхности водохранилищ на примере Саяно-Шушенского и Майнского водохранилищ и выступило с рядом предложений по совершенствованию методики расчета углеродного баланса водохранилищ.