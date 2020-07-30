В Казани построят Открытый спортивно-молодежный парк

К концу года в Казани планируют построить Открытый спортивно-молодежный парк, сообщает RosTender.info.

ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ и установки оборудования. С победителем готовы заключить контракт на 368,8 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 6 августа, на следующий день определят победителя.

Как следует из материалов тендера, в спортивном комплексе будет действовать стритбольный парк размером 1,4 тыс. кв. метров, площадки для паркура и воркаута, памп-трек для начинающих скейтбордистов, асфальтовый памп-трек и скейт-парк, а также эир-парк и тренинг-парк. На территории комплекса разобьют газоны с автоматическим поливом, поставят скамейки.

Как ожидается, подрядчик должен будет сдать готовый парк не позднее 1 декабря 2020 года. Место строительства в материалах тендера не указано.

