Сегодня глава администрации муниципального образования город Новороссийск Дяченко И.А. и генеральный директор Акционерного общества «НЭСК-электросети» Краснянская О.И. подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству питающего центра подстанции «Лучистая» 110/10 кВ.

Потребность в электроэнергии у потребителей Новороссийска с каждым годом стремительно растёт. В начале июля текущего года был зафиксирован абсолютный максимум нагрузки по потреблению энергии в городе -127 МВт.

В связи с этим, как отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко, — проекты, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей города, безусловно, находятся в приоритете. Планы Акционерного общества «НЭСК-электросети» масштабные. И мы очень рассчитываем на их успешную реализацию.

Новый питающий центр будет строиться в рамках инвестиционной программы АО «НЭСК-электросети» на 2020 – 2024 гг. Проектирование питающего центра планируется завершить в этом году, строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году.

С учетом роста и развития города этот проект поможет обеспечить дополнительными мощностями существующих потребителей и даст возможность для технического присоединения новых объектов.