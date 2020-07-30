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В этом году по БКАД отремонтируют более 200 км дорог в Крыму

В этом году по БКАД отремонтируют более 200 км дорог в Крыму

30 июля 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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В текущем году в Республике Крым в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 203,1 км трасс. Общий объем финансирования работ составляет около 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на Главное управление по реализации нацпроектов (региональные проектный офис).

В настоящее время на дорогах в республике ведутся работы по реконструкции полотна и прилегающих территорий. Всего в этом году в перечень БКАД включили 70 объектов. На них выполнят ремонт и капитальный ремонт. Так, 14 объектов приведут в нормативное состояние на региональных и межмуниципальных трассах, 21 - на улично-дорожной сети в Симферополе, еще 35 объектов отремонтируют на дорогах в Симферопольском районе.

Напомним, к ремонту дорог в рамках нацпроекта приступили в Крыму в июне.

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