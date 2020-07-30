Вышла новая версия приложения DKC Mobile

ОКЛ беспокоит кабельщиков.
30 июля 2020, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Откройте новые возможности DKC Mobile! Обновление уже доступно для скачивания по ссылкам:
С новой версией приложения решать профессиональные задачи станет еще проще!
В любое время и из любой точки земного шара вам доступны:
1. Создание, редактирование и просмотр проектных запросов: на закрепление дистрибьютора, совместную продажу, предоставление проектных цен и проведение совместной встречи (раздел "Кабинет")
Создайте проектный запрос в одно касание! С новыми фильтрами вы без труда найдете нужную информацию.
2. Гибкие настройки персональных и профессиональных данных в личном кабинете
Пользоваться личным кабинетом стало еще удобнее! Теперь вы можете: менять пароль и контактные данные, вносить информацию о роде деятельности и отрасли, получить доступ к проектам
3. Простая регистрация и удобный вход в аккаунт
Войдите в свой аккаунт или создайте новый в приложении! А если вы забудете пароль, его восстановление займет не больше 1 минуты.
Теперь нужная информация всегда под рукой!
DKC Mobile – это:
Установите приложение прямо сейчас и оцените обновленный функционал!
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