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Вышла новая версия приложения DKC Mobile

Вышла новая версия приложения DKC Mobile

30 июля 2020, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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ДКС, DKC

ДКС, DKC

Откройте новые возможности DKC Mobile! Обновление уже доступно для скачивания по ссылкам:

Скачать для Android

Скачать для iOS

С новой версией приложения решать профессиональные задачи станет еще проще!

В любое время и из любой точки земного шара вам доступны:

1. Создание, редактирование и просмотр проектных запросов: на закрепление дистрибьютора, совместную продажу, предоставление проектных цен и проведение совместной встречи (раздел "Кабинет")

Создайте проектный запрос в одно касание! С новыми фильтрами вы без труда найдете нужную информацию.

2. Гибкие настройки персональных и профессиональных данных в личном кабинете

Пользоваться личным кабинетом стало еще удобнее! Теперь вы можете: менять пароль и контактные данные, вносить информацию о роде деятельности и отрасли, получить доступ к проектам

3. Простая регистрация и удобный вход в аккаунт

Войдите в свой аккаунт или создайте новый в приложении! А если вы забудете пароль, его восстановление займет не больше 1 минуты.

Теперь нужная информация всегда под рукой!

DKC Mobile – это:

  • полный каталог продукции;
  • характеристики, сертификаты и чертежи товаров;
  • простой поиск продукции по штрихкоду;
  • связь с техподдержкой;
  • новости о новинках ДКС;
  • точки продаж по всей России и странам СНГ.   

Установите приложение прямо сейчас и оцените обновленный функционал!

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