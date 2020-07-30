Вышла новая версия приложения DKC Mobile

Откройте новые возможности DKC Mobile! Обновление уже доступно для скачивания по ссылкам:

Скачать для Android

Скачать для iOS

С новой версией приложения решать профессиональные задачи станет еще проще!

В любое время и из любой точки земного шара вам доступны:

1. Создание, редактирование и просмотр проектных запросов: на закрепление дистрибьютора, совместную продажу, предоставление проектных цен и проведение совместной встречи (раздел "Кабинет")

Создайте проектный запрос в одно касание! С новыми фильтрами вы без труда найдете нужную информацию.

2. Гибкие настройки персональных и профессиональных данных в личном кабинете

Пользоваться личным кабинетом стало еще удобнее! Теперь вы можете: менять пароль и контактные данные, вносить информацию о роде деятельности и отрасли, получить доступ к проектам

3. Простая регистрация и удобный вход в аккаунт

Войдите в свой аккаунт или создайте новый в приложении! А если вы забудете пароль, его восстановление займет не больше 1 минуты.

Теперь нужная информация всегда под рукой!

DKC Mobile – это:

полный каталог продукции;

характеристики, сертификаты и чертежи товаров;

простой поиск продукции по штрихкоду;

связь с техподдержкой;

новости о новинках ДКС;

точки продаж по всей России и странам СНГ.

Установите приложение прямо сейчас и оцените обновленный функционал!