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Электроснабжение в поселке Соболох обеспечено в полном объеме

Электроснабжение в поселке Соболох обеспечено в полном объеме

30 июля 2020, 09:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, САХАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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пожар, Сахаэнерго

Персонал Момского РЭС АО «Сахаэнерго» обеспечивает электроснабжение потребителей поселка Соболох по временной схеме от резервного источника питания в условиях лесного пожара на территории Момского района Якутии. Огонь повредил ряд опор линии электропередачи ВЛ 10 кВ «Соболох – Победа». 28 июля в 22 часа по местному времени Сахаэнерго доставило спецрейсом в п. Соболох запасной дизель-генератор и необходимые материалы для восстановительных работ. Доставленный ДГ энергетики оперативно ввели в работу для усиления надежности подачи электроэнергии жителям. 

Главный инженер и специалист службы ремонта и эксплуатации электрооборудования уже находятся в Момском районе. Сильное задымление пока не позволяет в полном объеме оценить ущерб, нанесенный стихией. С уменьшением задымленности энергетики проведут обход и тщательный осмотр линии электропередачи, оценят объем необходимых восстановительных работ.

Напомним, 24 июля природный пожар стал причиной отключения линии «Соболох – Победа». Персонал Момского РЭС обеспечил электроснабжение села от резервного дизель-генератора. 

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Компания: Сахаэнерго

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