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ФБУ "Ростест-Москва" запросило РНК СИГРЭ о производстве в России газовой турбины с генератором по описанию

ФБУ Ростест-Москва запросило РНК СИГРЭ о производстве в России газовой турбины с генератором по описанию

30 июля 2020, 10:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ФБУ «Ростест-Москва» направило РНК СИГРЭ запрос в целях поиска производимой на территории Российской Федерации промышленной продукции, схожей с заявленной продукцией, в соответствии с подпунктом «б» пункта 23 Правил отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1135.

Информацию о расположенных на территории Российской Федерации производителях товара (продукции), параметры которые приведены в информационном сообщении ниже, необходимо предоставить не позднее 25 августа 2020 года на адрес электронной почты NatalyaVS@rostest.ru.

Сопутствующие материалы:

  • сопроводительное письмо - ссылка;
  • информационное сообщение - ссылка;
  • описание продукции - ссылка;
  • данные продукции - ссылка;
  • руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию - ссылка.

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