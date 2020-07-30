ФБУ «Ростест-Москва» направило РНК СИГРЭ запрос в целях поиска производимой на территории Российской Федерации промышленной продукции, схожей с заявленной продукцией, в соответствии с подпунктом «б» пункта 23 Правил отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1135.

Информацию о расположенных на территории Российской Федерации производителях товара (продукции), параметры которые приведены в информационном сообщении ниже, необходимо предоставить не позднее 25 августа 2020 года на адрес электронной почты NatalyaVS@rostest.ru.

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