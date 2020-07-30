Строительство лесопромышленного комплекса в Ныробе (Чердынский городской округ), инициированное ООО «Новый Север ЛПК», получило статус приоритетного инвестпроекта. Такое решение было принято вчера на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Сумма инвестиций в проект — 365,6 млн руб. Комплекс будет построен к 2023 году. Он станет предприятием полного цикла: заготовка, переработка и производство продукции. Компания будет реализовывать хвойный пиломатериал, щепу, биотопливо (пеллеты, брикеты). На лесопромышленном комплексе будет создано до 70 рабочих мест с максимальным привлечением местных кадров и увеличением среднего уровня оплаты труда. Планируется, что 30% производимой продукции будет поставляться на рынок России, 70% — на экспорт, в страны ЕС, Иран, Сирию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

Особенностью проекта является то, что промышленная площадка и разрабатываемые лесные участки зачастую не связаны между собой круглогодично функционирующими дорогами. Инициаторы проекта ставят перед собой задачу по созданию сети лесных дорог, в том числе строительство основной дороги Ныроб — Талово круглогодичного доступа общей протяженностью свыше 150 км.

ООО «Новый Север ЛПК» было учреждено в июне 2019 года ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). В январе этого года ПНППК вышла из состава участников компании. Новым учредителем компании стали столичное ООО «Грант-Трейд» (99%) и его владелец Марат Мустафаев (1%). По данным “Ъ-Прикамье”, выход из проекта для ПНППК может быть формальным: господин Мустафаев якобы является деловым партнером компании. Напомним, ПНППК — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач — находится под западными санкциями. Летом 2018-го компания уже вышла из состава участников завода по производству оптоволоконных кабелей «Инкаб».