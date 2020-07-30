Компании «Атлантик краб», «Камчатка краб» и «Пасифик краб» стали резидентами свободного порта Владивосток. По соглашениям, подписанным с Корпорацией развития Дальнего Востока, инвесторы построят 10 судов-краболовов для ведения промысловой деятельности в Охотском и Беринговом морях. Все морские суда планируется спустить на воду до 2025 года, они будут базироваться и обслуживаться в портах Славянка и Зарубино в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 15,5 млрд рублей, для обеспечения работы краболовов будет создано 275 рабочих мест.

Сформировав собственный флот, способный добывать краба и перерабатывать прямо в море, предприятия-резиденты наладят выпуск варено-мороженной продукции, а также смогут транспортировать улов в живом виде.

Строительство судов выполняется в рамках участия в государственной программе инвестиционных квот, которая позволяет инвесторам реализовать масштабные инвестиционные проекты по созданию промыслового флота.

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику ДФО более 144,3 млрд рублей, создав 14 876 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1985. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 970,4 млрд рублей, в результате их полной реализации будет создано 93 тыс. рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока