ООО "БСК" проводит плановые ремонты на подстанциях 220-500 кВ

ООО «БСК» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводит плановые ремонтные работы на подстанциях 220-500 кВ. На ПС 500 кВ «Бекетово» в настоящее время ведется замена комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10 кВ на более современное комплектное распредустройство модульного типа (КРУМ). Генподрядчиком работ является ООО «БЭСК Инжиниринг». Также к процессу привлечены специалисты ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго», которые совершают переустановку кабельных входов для нового КРУМ.

Через ПС 500 кВ «Бекетово» осуществляется переток электроэнергии из европейской части России в азиатскую и обратно, а также подстанция обеспечивает электроснабжение узловых подстанций, крупных промышленных центров и конечных потребителей Башкирии в классе напряжения 10-220 кВ. От подстанции запитаны жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, среднего и малого бизнеса в Уфимском, Кармаскалинском и Чишминском районах.

Кроме того, на других подстанциях 220 кВ в рамках летней ремонтной кампании производится замена высоковольтных вводов 110-220 кВ на автотрансформаторах и замена разъединителей 220-110-35 кВ. Так, новые разъединители смонтируют на подстанциях «Благовар», «НПЗ», «Самаровка», «Ашкадар», «Аксаково» и «Туймазы».

Все проводимые работы в значительной степени повысят надежность и качество электроснабжения потребителей, а также продлят срок эксплуатации электросетевого оборудования.