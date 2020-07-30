Границы территории опережающего развития «Забайкалье» в Забайкальском крае планируется расширить под 6 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, сфере добычи и переработки полезных ископаемых, туризме и логистике общей стоимостью свыше 14,4 миллиарда рублей.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 988 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». Принятие документа позволит включить в ТОР 6 новых инвестиционных проектов и реализовать их в условиях преференциального режима. Расширение ТОР «Забайкалье» обеспечит создание дополнительно не менее 1212 рабочих мест и привлечёт не менее 14,4 миллиардов рублей частных инвестиций.

Компания «Висмут» построит горно-обогатительный комбинат на месторождении «Железный кряж» на 414 рабочих мест. Проект направлен на добычу и переработку золотосодержащих магнетитовых руд. Планируемый срок реализации проекта - по 2033 год. Предполагаемый объем инвестиций – свыше 4,865 миллиардов рублей.

«Томская инвестиционная компания» намерена на Голевском месторождении сынныритов организовать добычу открытым способом с дальнейшим многоуровневым дроблением сырья и механической активацией для получения бесхлорных калийных удобрений нового поколения. Реализовать проект планируется до 2023 года. Объем инвестиций - более 8,2 миллиардов рублей. Предусмотрено создание 494 рабочих мест.

Еще один инвестор «Черновский овощевод» собирается создать в Чите оптово-логистический центр мощностью 10 тысяч тонн единовременного хранения плодоовощной продукции, где смогут работать 50 человек. Это позволит закупать сельхозпродукцию у производителей Забайкальского края, калибровать её, мыть, упаковывать и реализовать. Отмечается, что проект направлен на импортозамещение продукции, поставляемой из Китайской Народной Республики. Период реализации - по 2026 год. Объем вложений - 700 миллионов рублей.

Компания «Здравницы Забайкалья» планирует создать курортно-туристический и лечебный комплекс, рассчитанный на одновременное пребывание 174 человек. Проект направлен на восстановление и техническое перевооружение бальнеологического санатория Забайкальского края, а также повышение рекреационного, медицинского и туристического потенциала региона. Планируемый срок реализации проекта - по 2021 год. Объем вложений составит 37,1 миллиона рублей. Запланировано создание 73 рабочих мест.

Инвестиционный проект ООО «Колос» предполагает создание полноценного сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства и молочного скотоводства. Планируется выращивать рапс как основную культуру, овес, гречиху и пшеницу в качестве вспомогательных культур. При этом рапс будет использоваться в качестве сырья для переработки и получения рапсового масла. Также проект рассчитан на производство молочной продукции от стада до 600 коров. Реализация рассчитана на 4 этапа. В итоге в севооборот будет включено до 20 тысяч гектаров земли, а также ежегодно будет производиться до 13680 тонн молочной продукции и 6384 тонн рапсового масла. Срок реализации проекта - по 2023 год. На первом этапе объем вложений составит 499 миллионов рублей, количество рабочих мест - 90.

Создание складских мощностей для хранения товаров под таможенным контролем планирует компания «Континент плюс» в поселке Забайкальск, который находится в приграничной полосе России рядом с границей с Китаем и Монголией. Реализации проекта рассчитана по 2022 год. Объем инвестиций – 97,6 миллионов рублей. Предусмотрено создание 91 рабочего места.

На данный момент в ТОР «Забайкалье» 15 резидентов. Реализация их проектов рассчитана на создание более 5,2 тысяч рабочих мест и вложение инвестиций в размере 131 миллиарда рублей.