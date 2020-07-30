Специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы 2020 года приступили к реконструкции распределительной сети станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края. Всего на ремонт энергообъектов станицы в текущем году планируется направить более 12 млн рублей.

В ходе работ энергетики заменят более двухсот опор линий электропередачи 0,4 кВ, проведут замену восьми километров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП), а также поменяют более четырех километров ответвлений к домовым вводам.

Самонесущий изолированный провод имеет более высокий класс безопасности. Он устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает противопожарными свойствами. А низкая аэродинамичность СИП исключает нахлест и спутывание проводов во время ветровых нагрузок.

– На выполнение мероприятий по ремонтной программе 2020 года филиал направляет значительную часть денежных средств и усилий персонала. Эти работы позволят минимизировать количество возможных технологических нарушений и обеспечат надежное электроснабжение наших потребителей, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Всего в этом году на обслуживание энергообъектов станицы Челбасской выделено более 12 млн рублей. Энергетики уже провели ремонт подстанции 110 кВ «Челбасская», где заменили вводы 110 кВ, а также выполнили ремонт масляных выключателей СМВ-110 кВ. Работы по реконструкции распределительной сети станицы запланировано завершить в середине августа.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов –Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.