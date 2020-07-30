Филиал «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети временно принял на свои сети 48 МВт дополнительной нагрузки из-за приостановки газотурбинной электростанции Повховского месторождения. Это необходимо для проведения регламентных работ на технологическом оборудовании Локосовского завода по переработке попутного нефтяного газа.

В рамках схемно-режимных мероприятий вся нагрузка в объеме 48 МВт была принята на две цепи ВЛ 110 кВ «Таврическая – КНС-5» Когалымского филиала компании «Россети Тюмень». Оперативная работа энергетиков обеспечила непрерывное, надежное электроснабжения объектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

«Четкое и отлаженное взаимодействие профильных служб филиала с потребителями по выполнению схемно-режимных мероприятий проводится на регулярной основе. С каждым годом при производстве аварийно-восстановительных работ и ремонтных программ, этот механизм непрерывно оттачивается и совершенствуется. Эта, казалось бы, «рутинная» ежедневная работа является основой хороших партнерских отношений между электросетевой организацией и потребителем», – прокомментировал директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.

Согласно графику ремонтных программ потребителей, сети филиала принимают на себя нагрузку и от других газотурбинных электростанций. В зоне ответственности Когалымских электрических сетей всего 4 ГТЭС.