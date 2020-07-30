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В августе в Удмуртии начнут строить 52 фельдшерско-акушерских пункта

В августе в Удмуртии начнут строить 52 фельдшерско-акушерских пункта

30 июля 2020, 10:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 21 районе Удмуртии начнется в августе. Об этом написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице в Instagram.

«В начале августа в Удмуртии начнется строительство 52 фельдшерско-акушерский пунктов. Объекты уже прошли конкурсные процедуры, подрядчики готовятся приступить к работе. Эти ФАПы появятся в 21 районе республики и будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем: дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы. Всего в этом году будет построено 88 таких пунктов»,— отметил господин Семенов.

Напомним, что активисты ОНФ высказали опасения, что власти Удмуртии не успеют до конца года построить запланированные 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Общественники обратили внимание на то, что к середине июля объявлен только один тендер на строительство 21 ФАПа. У экспертов возникли вопросы по готовности земельных участков и соблюдению сроков. В минстрое республики считают задачу выполнимой, а задержку в реализации проектов связали с финансированием строительства из федерального бюджета.

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